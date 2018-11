Faccia a faccia con due lupi vicino a casa: fugge e chiama i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA – Quella dei lupi sta diventando un’invasione, che sta creando non pochi problemi. Ormai di frequente, nella zona montana ma anche lungo le vallate, si assiste all’avvicinamento alle abitazioni di questi animali in cerca di cibo. Ultimo episodio in ordine di tempo quanto accaduto a Gabbiano, frazione montana di Comunanza, dove un abitante mentre stava camminando sulla strada, ad un centinaio di metri da casa si è trovato faccia a faccia con 2 lupi. Preso dal panico è scappato ed ha chiamato i carabinieri di Comunanza che hanno trasmesso l’intervento ai colleghi della Forestale. Questi sono intervenuti, hanno raccolto verbalmente le testimonianze e hanno fatto la segnalazione alla Provincia.