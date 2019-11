Scartata l'ex scuola Pascali: la casa di riposo sarà costruita ex novo in una zona panoramica

COMUNANZA - La cittadina motore economico-produttivo di tutta l’area montana avrà una casa di riposo per anziani nuova di zecca, realizzata con sistemi moderni, di costruzione, confort e sicurezza. Ultimamente è stato deciso dal Comune di Comunanza lo spostamento della collocazione. Infatti la realizzazione di questo importante servizio sociale era previsto inizialmente nell’edificio Pascali ex scuola materna, che, dopo intensi lavori di ristrutturazione a causa dell’inagibilità per il terremoto, sarebbe stato trasformato in casa di riposo con una trentina di posti, esclusivamente per anziani autosufficienti. Il tutto con un investimento da parte dell’Inail di 3,3 milioni.

Però durante la valutazione degli interventi necessari da attuare nel percorso di realizzazione ci si è accorti dei notevoli ostacoli tecnici da superare anche a causa di vari vincoli. Così si è deciso, in accordo tra Comune e Inail, di realizzare una struttura completamente nuova in una zona rialzata e panoramica rispetto al centro cittadino, a fianco del poliambulatorio, vicinissima all’auditorium Luzi e alla sede del centro sociale per anziani. Sarà una struttura a piano terra, realizzata con materiali moderni e sistemi avanzati a risparmio energetico, con i massimi livelli di sicurezza antisismica e ogni sorta di confort. Sono previsti 40 posti complessivi ed ogni camera avrà anche un proprio giardinetto.

