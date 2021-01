Si sprigiona monossido di carbonio in una scuola dell'infanzia, 4 bambini si sentono male

COMUNANZA - Grosso spavento questa mattina in una scuola dell'infanzia di Comunanza. A causa del cattivo funzionamento della caldaia della sede provvisoria in attesa che vengano ultimati i lavori nell'istituto principale in fase di riqualificazione, si è sprigionato purtroppo monossido di carbonio che nei casi più gravi può essere letale. Quattro bambini si sono sentiti male e sono stati accompagnati al pronto soccorso ma si sono poi ripresi. La scuola, invece, è stata evacuata. Ora il sindacao sta valutando le soluzioni più opportune per come e dove riprendere le lezioni nella giornata di domani,

