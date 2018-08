Elio delle Storie Tese in visita a sorpresa al centro per anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Visita a sorpresa di Elio, cantautore e leader del gruppo Elio e le storie tese, alla residenza per disabili Don Rino Vallorani di Comunanza. Entusiasmo da parte degli ospiti e degli operatori della struttura. Il direttore Giuseppe Monaldi l’ha accolto e ha accompagnato a fare una visita del centro, spiegando anche le attività che vengono fatte. Elio, la cui mamma è originaria di Cossignano, si è intrattenuto con gli ospiti della residenza e con i dipendenti e collaboratori, quindi si è complimentato per la bellezza del centro, per l’organizzazione ed il servizio in generale che viene svolto a favore dei disabili psicofisici. Presenti all’incontro anche il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni e il vice Domenico Sacconi.