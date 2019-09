In bicicletta nei corridoi: â€‹trenta ragazzini devastano la scuola

di Stefano Massi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Una spacconata che rischia di costare cara ad una trentina di ragazzi, in gran parte minorenni e tutti in età scolare, di Comunanza e dintorni. Per trovare un diversivo insolito e forse per loro eccitante, hanno ben pensato di spendere una notte delle loro vacanze estive facendo un blitz nei locali della scuola media di Comunanza.Dopo aver forzato la porta d’ingresso sono entrati dentro e hanno scorrazzato per corridoi e aule con le biciclette, sporcando tutti gli ambienti in cui sono passati. Non solo. Siccome non sembrava abbastanza, hanno pensato di arricchire l’iniziativa vandalica mettendo a soqquadro le aule e le stanze, rompendo porte, danneggiando materiale didattico, nonché attrezzature come la stampante, sulla quale hanno gettato la varechina.