Troppi automobilisti col piede pesante: arrivano gli autovelox mobili nel centro abitato

COMUNANZA - La frequente mancanza del rispetto dei limiti di velocità nel centro abitato ha spinto l’amministrazione guidata dal sindaco Alvaro Cesaroni ad adottare misure di contenimento e dissuasione. Dall’inizio del mese, la polizia municipale sta predisponendo postazioni mobili per il rilevamento elettronico della velocità, per contrastare le violazioni del codice della strada.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, Quintana di Sant'Emidio cancellata per la prima volta in 65 anni. Il sindaco: «Non ci sono le condizioni»

Movida senza regole, il sindaco vieta gli alcolici da asporto tutta la notte

L’apparecchiatura consentirà di rilevare la velocità dei veicoli con un sistema mobile mono e bidirezionale sotto il controllo e in presenza di un operatore della polizia locale. Le postazioni saranno di volta in volta indicate in prossimità dalla posizione dell’apparecchio con appositi segnali a terra, secondo quanto stabilito dalla normativa. «L’iniziativa è stata predisposta – fa sapere l’amministrazione di Comunanza – per prevenire il pericolo ed eventuali sinistri causati dalla velocità dei veicoli in transito in diverse zone del comune di Comunanza».



Da tempo l’amministrazione comunale stava studiando dei metodi per obbligare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità. «All’inizio avevamo pensato all’installazione dei dossi sull’asfalto – dice Cesaroni – ma l’Anas ci ha risposto che non è possibile. Anche l’installazione degli speed check fissi ai lati della corsia ci è sembrata una soluzione complicata. Quindi abbiamo optato per questa soluzione di postazioni mobili che possono essere piazzate ogni volta in punti diversi in modo da mettere in atto un’operazione di scoraggiamento all’infrazione dei limiti di velocità che copra, in momenti diversi, più zone del territorio urbano». Già dopo alcuni giorni dall’applicazione di questo sistema sono state comminate alcune multe. È una problematica che va avanti da tempo quella del rispetto della velocità nel centro abitato, considerando che Comunanza rappresenta un crocevia fondamentale sia per motivi di lavoro, sia dal lato turistico nei weekend per raggiungere la zona montana dalla costa. Di fatto girano nella cittadina diverse centinaia se non migliaia di veicoli giornalieri.

L’obiettivo

Un sistema, questo della rilevazione elettronica della velocità, che si intende portare avanti nel tempo. «Speriamo così – rimarca il sindaco di Comunanza – di convincere gli automobilisti ad essere più prudenti, cercando di prevenire gli incidenti. Abbiamo adottato questa decisione perché abbiamo verificato sia direttamente sia attraverso le telecamere di sorveglianza, alcune delle quali poste anche in vie secondarie». Altro grande problema, presente in passato ma acutizzatosi con le aperture agli spostamenti post covid, è quello dei turisti del sabato e della domenica. Auto e specialmente moto che sfrecciano a velocità assurde. In proposito Cesaroni ha chiesta al questore di Ascoli un pattugliamento domenicale, possibilmente con rilevamento elettronico della velocità, nelle maggiori strade del territorio. Il questore ha garantito che prenderà provvedimenti già a partire dal prossimo fine settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA