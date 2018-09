Si accascia per un malore, â€‹soccorsi inutili: muore sotto gli occhi della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA – Tragedia in pieno mercato settimanale, questa mattina intorno alle 9.30, nel centro della cittadina. Un pensionato di 75 anni di Force, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. L’uomo si trovava, in compagnia della moglie, sul pianerottolo sopra la scalinata che porta da piazza Garibaldi a via Petrarca. Di colpo si è accasciato a terra. Chiamati i soccorsi in pochissimi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori con ambulanza della Croce Rossa. Le condizioni dell’uomo sono sembrate subito molto gravi. I sanitari hanno immediatamente iniziato le pratiche di massaggio cardiaco e rianimazione cardio-respiratoria, che si sono prolungate per una quarantina di minuti. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare