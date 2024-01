GROTTAMMARE Grottammare è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Basilio - Lillo - Olivieri, che se ne è andato a 77 anni per un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Lillo era molto conosciuto non solo a livello locale per i numerosi studi storici sulla città di Grottammare e le sue pubblicazioni letterarie; aveva raccolto, infatti, numerose testimonianze che aveva raccolto nelle sue opere di ricostruzione della storia della perla dell'Adriatico, dalla Sacra Giubilare alla chiesa di San Martino.

Gli interessi

Il suo interesse per le ricerche storiche e genealogiche lo aveva portato anche a realizzare un sito internet sulla storia di Grottammare e delle sue famiglie, oltre a scrivere poesie locale attraverso i suoi componimenti giapponesi chiamati haiku. Aveva una grande passione anche per la campagna in cui viveva e da cui se ne è andato improvvisamente lasciando i suoi cari e tutti coloro che lo amavano nella disperazione, la stessa campagna dove pochi giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno. Lascia la moglie Matilde, i figli Ugo e Guido, i nipoti Samuel, Davide, Giulia, Lorenzo e Filippo, la sorella Matilde, i cognati Alfonso e Michelangelo, le nuore Emma e Francesca. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Garofano sulla statale di Grottammare in zona Ischia I. I funerali saranno celebrati giovedì 1° febbraio alle 10 nella chiesa di San Pio V sempre a Grottammare.