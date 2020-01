Inseguimento e sparatoria da far west: rapinatore semina il panico. Arrestata la complice

COLONNELLA - Sparatoria questa mattina a Colonnella e fuga per le campagne a cavallo tra le province di Ascoli e Teramo dove un uomo con la pistola ha seminato il panico. L'uomo, a bordo di una Toyota Auris, è stato notato in contrada Civita da una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica. L'auto è stata collegata alla rapina del 23 gennaio a una sala slot di Colonnella. Il conducente, alla vista dei militari, ha aperto il finestrino e sparato due o tre colpi verso la gazzella. I carabinieri hanno risposto al fuoco, ne è nato un inseguimento con scene da Far West.

LEGGI ANCHE:

Doping, traffico di farmaci dall'Est per palestre e ciclisti. Blitz dei carabinieri: 55 indagati

Montemarciano, commerciante dimentica di pagare la tassa rifiuti. Dopo alcuni anni le pignorano il conto corrente

Tutto è successo a Colonnella, al Parco Commerciale Arcobaleno, poco dopo le 7,45 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione - sono attualmente in corso le ricerche del rapinatore - i militari verso le 9 hanno bloccato la complice del rapinatore in fuga, una donna prelevata a casa e portata in caserma in stato di arresto perché ritenuta responsabile della rapina alla sala slot di una settimana fa insieme al bandito in fuga.

Il complice, di nazionalità albanese è tuttora ricercato. Dopo aver sparato ai militari, l'uomo ha continuato la sua fuga nelle campagne della Val Vibrata prima con uno scooter, rubato a un uomo dopo avergli puntato l'arma contro, poi abbandonato il motorino ha rubato una Mercedes, puntando la pistola alla testa del proprietario, continuando così a scappare per le vicine campagne.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA