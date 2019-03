Schianto sulla Salaria: i due conducenti entrambi ubriachi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI DEL TRONTO - Incidente sulla Salaria a Colli del Tronto, vicino all’hotel Villa Picena. Alla guida dei due autoveicoli c’erano due ragazzi, uno di 28 anni e l’altro di 22. Il primo al volante di un’Alfa 155 e il secondo a bordo di una Fiat Panda. Tutti avevano anche altre persone nell’abitacolo, l’Alfa ne aveva in tutto quattro, la Fiat invece ne aveva tre. I due conducenti hanno avuto bisogno dell’intervento delle ambulanze che li hanno trasportati all’ospedale . Le prognosi sono di 20 giorni per il ventottenne e di cinque giorni per l’altro giovane soccorso. I due sono stati ovviamente sottoposti all’esame dell’alcoltest e sono entrambi risultati positivi vale a dire che il livello di alcol rilevato nel sangue era superiore al limite consentito dalla legge. Per questo motivo oltre al danno riportato dalle due auto, alla ferite riportate dall’incidente dovranno anche affrontare le conseguenze del ritiro della patente.