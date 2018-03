Violento frontale: la mamma ed il figlio di 10 anni all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI DEL TRONTO - Brutto incidente nel tratto della strada Salaria che interessa Colli del Tronto, all’altezza del centro commerciale “Truentum. Forse a causa dell’asfalto, quattro macchine sono state protagoniste del sinistro, innescato da un violentissimo frontale. Una di esse è andata a finire all’interno del parcheggio di una concessionaria d’auto che si trova proprio lungo la Salaria, danneggiando anche alcune vetture. In una delle auto c’era con un bambino di circa dieci anni, che è stato ricoverato all’ ospedale“Mazzoni”di Ascoli in codice giallo mentre la madre del piccolo è rimasta ferita più seriamente ed è stata dunque trasportata al “Madonna del Soccorso” di San Benedetto in codice rosso. Sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Ascoli e una pattuglia della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso.