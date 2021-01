Tragica carambola tra tre auto: muore un imprenditore, 4 feriti tra cui anche una passante

COLLI DEL TRONTO - Ancora un incidente mortale sulle strade marchigiane. È di un uomo morto e quattro ferito non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15:30 lungo la SS Salaria nell'abitato di Colli del Tronto. Tre le auto coinvolte: Una ragazza, mentre transitava a piedi, è stata investita nella carambola tra le vetture. Trasportata all'ospedale Mazzoni, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Schianto contro un'auto mentre fa le consegne: rider di 23 anni...

Non ce l'ha fatto invece l'autista di una delle auto, nonostante i tentativi di soccorrerlo del personale sanitario

del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. La Salaria è stata

bloccata in entrambe le direzioni. La vittima si chiamava Baldassarre De Marco ed era un imprenditore 75enne di Colli del Tronto, sposato e padre di due figli. Era alla guida della sua Lancia Ypsilon sulla quale si è schiantata una Suzuki condotta da un giovane, che in precedenza aveva urtato una Fiat 500 a bordo della quale c'erano tre ragazzi, investendo anche la ragazza che transitava a piedi. Feriti non gravemente anche gli occupanti della 500. Sono comunque stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni per gli accertamenti del caso: non sono in pericolo di vita. Sottoposti all'alcol test i conducenti.

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA