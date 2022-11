Colli del Tronto, l'associazione "Qualcosa di sinistra" dice basta alla violenza sulle donne. Appuntamento il 27 novembre

COLLI DEL TRONTO - Da oggi a Colli del Tronto sopra la sede dell’Associazione “Qualcosa di sinistra” si può vedere lo striscione per dire "BASTA alla violenza maschile sulle donne ed alla violenza di genere".

Appuntamento domenica prossima

Questo striscione è stato realizzato dalla grafica Alessandra Di Girolamo, mentre domenica 27 novembre dalle 17.30 «vi aspettiamo in sede - scrive in una nota la presidente dell'associazione, Paula Beatriz Amadio - per leggere insieme, parlare, confrontarci, raccontarci. Chi vorrà potrà portarsi un libro, per leggerne dei versi. Condivideremo le emozioni che le letture possono darci. Vi aspettiamo».