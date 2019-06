Malore alla guida: finisce con il furgone dentro un garage. Donna ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI DEL TRONTO - Potrebbe aver accuso un malore la donna che questa mattina alla guida di un furgoncino è finita all’interno di un garage di una abitazione privata lungo la Salaria. L’incidente si è verificato intorno alle 9 lungo la Vallata del Tronto all’altezza del territorio di Colli del Tronto. Una donna era alla guida di una Citroen Berlingo quando, improvvisamente, per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa all’interno del garage di una abitazione privata a lato della carreggiata.Da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il muretto in cemento che delimita la proprietà privata avrebbe fatto da guida al veicolo fino a giungere alla porta del garage. Nel proseguire la sua corsa la Citroen ha di fatto aperto la porta del garage fermandosi dentro alla rimessa. Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli per estrarre dall’abitacolo la donna e per poi consegnarla alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.