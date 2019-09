Ruba 100 euro in una casa e poi li spende al bar Arrestato un ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI DEL TRONTO - I carabinieri di Castel di Lama, sono intervenuti con la massima tempestività a Colli del Tronto, allertati al 112 da una donna del posto che aveva subito un furto nel suo appartamento al piano terra. La donna, presente in casa al momento del fatto, ha avvertito la presenza dell’intruso nel momento in cui si è allontanato dall’abitazione richiudendo la finestra da cui era entrato e gettando a terra il portamonete da cui aveva prelevato contanti. I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima del furto, hanno avviato le ricerche del ladro trovandolo all’intero di un bar del posto, intento a consumare le 100 euro appena rubate. Il 53enne del Teramano dopo aver compiuto il furto si era allontanato in bicicletta, ma è stato subito rintracciato dai militari ed è stato arrestato per furto aggravato.