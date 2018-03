Arrestato il piromane che aveva incendiato auto in un parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI - Svolta nelle indagini sull’incendio di due autovetture avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsea Colli del Tronto, all’interno del parcheggio situato tra l’area di servizio “Facile” ed il bar “Dolce e Salato”. I carabinieri hanno individuato e identificato il responsabile del grave gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori vista la vicinanza al distributore di benzina. L'arrestato è A.N. romano di anni 45, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in un dissidio, avvenuto probabilmente qualche giorno prima, tra l’arrestato ed il proprietario di una delle vetture incendiate.