Ciak d'autore nel Piceno, Consorti gira "Acqua alle corde" con Covatta, Iacchetti, Elio e Natasha Stefanenko

MONTALTO - Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Elio (Stefano Belisari) e Natasha Stefanenko sono alcuni dei protagonisti del film girato in questi giorni a Montalto delle Marche. “Acqua alle corde” è una commedia d’autore del regista Paolo Consorti, ispirata, scritta e girata nell’anno dei festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita di Sisto V e prodotta da Opera Totale.



La storia del lungometraggio è ambientata proprio a Montalto e narra di un regista di musical del paese a cui viene commissionato uno spettacolo su Papa Sisto V, con una famosa compagnia teatrale. La sofferta costruzione del musical creerà una divertente e intensa riflessione sul celebre Pontefice. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, fortemente voluta da Sisto V, e l’intero incasato in cui ancora oggi tanti palazzi e luoghi ricordano il pontefice marchigiano, fanno da cornice agli attori del film. Tanti gli altri nomi noti. Nel cast pure Cristiano Caldironi, Rebecca Liberati, Vito (Stefano Bicocchi), Stefano Nosei, Guenda Goria, Rocco Ciarmoli, Andrea Caimmi, Edoardo Fazzini, Edoardo Spaccasassi, Fabrizio Apollonia, Mirco Abbruzzetti, Piero Massimo Macchini, Roberto Rossetti, Serena Severini, Stefano Gagliardi, Valeria Romanelli.

La comunità montaltese ha vissuto e sarà ancora coinvolta nel corso delle riprese. Infatti come Carla Eusebi, la costumista ufficiale del film, sono numerosi i cittadini che si sono prestati per la riuscita dell’opera, tra i quali il falegname Omero Guerra o le tante comparse intervenute oltre al coinvolgimento dei castelli di Porchia e Patrignone. Insomma oltre dieci giorni di riprese nel borgo che stanno entusiasmando, divertendo e coinvolgendo un paese intero. «Ho creduto e contribuito fin da subito ad un progetto così ambizioso e importante – spiega il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi - e sono felice che oggi stia diventando realtà, con un cast eccezionale per una produzione di successo che darà visibilità al nostro borgo e all’intero territorio. Un lavoro ambizioso al quale ho dato immediatamente fiducia, superando non poche difficoltà, e del quale ora sono molto curioso di scoprire il risultato finale». Il film è girato anche ad Offida, Colli del Tronto, Grottammare, Ripatransone e Cossignano.

