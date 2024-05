SAN BENEDETTO Da oggi e fino al secondo sabato di giugno, così dal 2 settembre in poi si potrà andare in spiaggia per prendere il sole e, se si farà il bagno, lo stabilimento non è obbligato a offrire il servizio di salvataggio. Quanto dettato dalla Regione e recepito dalla Capitaneria di Porto con l’aiuto della Confersercenti.

L’iter

Un punto fermo in un’estate dominata dall’incertezza a causa della Bolkestein. La Regione Marche ha infatti messo nero su bianco le regole concernenti il salvataggio in mare. Normative recepite dalla stessa Capitaneria di Porto. Cosa è stato disposto? I titolari degli stabilimenti balneari sono chiamati a garantire il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno (8 giugno) e la prima domenica di settembre (primo settembre). Gli chalet che intendono rimanere aperti esclusivamente per l’elioterapia, ossia per prendere il sole, nei periodi antecedenti e successivi a quelli fissati dalla Regione non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa e un apposito cartello, redatto in italiano e in inglese, con su scritto “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia. Spiaggia sprovvista di salvataggio”. In questo modo Regione e Capitaneria di porto hanno trovato un’unità di intenti. Operazione che ha visto in campo la Confesercenti che, attraverso il presidente regionale Sandro Assenti, si è resa disponibile a fare da tramite tra i due enti al fine di fare chiarezza e dare un riferimento agli operatori balneari che non sapevano come muoversi, volendo evitare problemi ed eventuali sanzioni.

Il precedente

Soprattutto a fronte di quanto accaduto lo scorso anno quando, a settembre, molti chalet si erano visti costretti a togliere gli ombrelloni in quanto non c’era più il servizio di salvataggio in mare. Sul fronte regionale è stato determinante il lavoro eseguito dall’assessore di riferimento Andrea Maria Antonini che ha preso in carico tale questione cercando di dare delle risposte concrete e nel minor tempo possibile agli operatori. A partire da questa estate, inoltre, il servizio di salvataggio, non farà pause nell’ora di pranzo. Diversamente dalle scorse stagioni in cui i baywatch dalle 13 alle 15 si fermavano a turno controllando uno spazio di arenile più ampio, quindi non dei soliti 150 metri bensì i 300 metri, quest’anno il servizio di salvataggio sarà garantito dalle 10 alle 18 senza alcuno stop. Questo significa che dalla prossima estate anche dall’una alle tre di pomeriggi, i tratti di 150 metri di mare saranno presidiati dal proprio bagnino, come nel resto della giornata. A questo punto tutti gli stabilimenti potranno allestire i propri ombrelloni, anche se qualcuno già lo ha fatto, e senza più timori o dubbi.

Gli obblighi

Ombrelloni da sistemare assieme ai cartelli e alle bandiere rosse da issare per allertare i bagnanti dell’assenza di salvataggio in acqua.