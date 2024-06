ARQUATA Apprensione per un cercatore di funghi di 78 anni, del Recanatese, che si trovava nella zona di Spelonga, frazione di Arquata, per raccogliere il gustoso frutto. L’anziano, impegnato con un gruppo di persone nella raccolta dei funghi, non ha fatto rientro alla propria automobile all’orario prestabilito, intorno alle 11, e così i suoi compagni hanno atteso circa un’ora che rientrasse, poi hanno deciso di allertare i soccorsi. Sul posto si sono subito recati i volontari della stazione di Ascoli del Soccorso alpino e speleologico, attivata dalla centrale 118, che coordina tutte le richieste di intervento quando si tratta di soccorso a persone. Due squadre del Soccorso alpino e speleologico hanno quindi cominciato a perlustrare la zona boscosa intorno alla frazione di Spelonga e dopo poco tempo sono riusciti ad individuare il 78enne che si trovava in una zona impervia del comprensorio dei Monti della Laga. Era fortunatamente incolume, ma scosso per quanto gli era accaduto. Successivamente, è stato trasportato con il mezzo fuoristrada al punto d’incontro. La comitiva era giunta sabato ad Arquata per trascorre un paio di giorni in montagna. Alle ricerche hanno fattivamente partecipato anche i vigili del fuoco.