Centra il "5" al Superenalotto Un colpo che vale quasi trentamila euro

GROTTAMMARE - Un bel colpo. La fortuna ha fatto tappa in provincia di Ascoli Piceno nel concorso di sabato scorso del SuperEnalotto: un fortunato giocatore di Grottammare ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 28.940,44 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Rocchi di Corso Mazzini 12.Il Jackpot, nel frattempo, vola a 57,3 milioni di euro, terzo premio più altro in Europa e al mondo. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.