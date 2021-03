Sale sparso davanti allo Scientifico e tutti con la mascherina d’ordinanza, festa light per i 100 giorni

SAN BENEDETTO - Le bombolette spray le hanno lasciate a casa e le goliardate anche. I 100 giorni all’esame in tempi di pandemia sono stati festeggiati rigorosamente con la mascherina indosso e un pic nic nel parco più vicino, all’aria aperta e a debita distanza.



L’idea

I ragazzi di San Benedetto ieri non hanno voluto rinunciare alla oramai classica festa che intende celebrare la data fatidica ma hanno accolto l’appello del sindaco a non mettere in pericolo sé stessi e soprattutto nonni e genitori. Così si sono dati appuntamento ognuno con la propria classe in maniera sicura. Alle 9 quelli del 5° liceo sportivo hanno disegnato per terra il proprio logo e hanno portato qualche spuntino da casa per consumarlo nel parco Cerboni.

«Certo - spiega Maria Fioroni la rappresentante di classe - è stata una festa un po’ azzoppata ma siamo stati attenti. Abbiamo comunicato ai nostri insegnanti, alcuni più comprensivi altri meno, che avremmo spento i Pc della Dad e ci saremmo ritrovati tutti insieme ma senza creare problemi». Una merenda frugale, niente alcolici, nel segno insomma di una maturità che non sia solo formale ma anche sostanziale di chi ha capito il momento storico.



Le differenze

«Certo, se il Covid non avesse condizionato la giornata - spiega ancora Maria sarebbe stata tutta un’altra cosa: saremmo andati al santuario di San Gabriele per far benedire le penne e poi a San Marco per goderci il sole. Così invece è stato tutto più tranquillo».



Il rito

E se i ragazzi si aspettano un esame «più lungo perché si potranno interrogare solo 5 persone per volta» a onorare il rito del sale, sparso davanti al Rosetti, ci avevano pensato altri compagni, arrivati prima. Un po’ tutte le classi di ogni scuola, hanno celebrato la ricorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA