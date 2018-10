Condannato a 12 anni per riduzione in schiavitù andava in giro in paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTORANO - A Castorano, i carabinieri della stazione di Offida, hanno rintracciato e arrestato su ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello de L’Aquila, un trentenne di origini nigeriane dimorante nella vallata del Tronto, conosciuto alle forze dell’ordine, il quale deve scontare una reclusione di 12 anni per i reati di riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, commessi tra il 2008 e il 2010 a Milano e Sant’Omero.L’africano fermato ed identificato, è stato associato al carcere di Marino del Tronto a disposizione della magistratura. A Spinetoli, invece i militari della stazione di Monsampolo del Tronto, in esecuzione del piano di accertamenti sulle persone ristrette agli arresti domiciliari e sottoposte ad obblighi vari, hanno rintracciato fuori dalla propria abitazione un trentacinquenne sempre di origini nigeriane, conosciuto alle forze dell’ordine, che contravveniva a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Ancona che gli imponeva la detenzione domiciliare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a San Benedetto del Tronto nel 2013. Il nigeriano accompagnato in caserma, è stato dichiarato in arresto per evasione e messo a disposizione della magistratura.