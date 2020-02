Al culmine della lite minaccia moglie e figlia con un coltello: dovrà pagare 5mila euro

CASTORANO - Se l’è cavata con una multa di 5mila euro un 45enne di Castorano di 45 anni, assistito dall’avvocato Simone Matraxia, il quale è comparso davanti al giudice Claudia Di Valerio in quanto imputato di aver minacciato nel corso di un’accesa discussione familiare la moglie e la figlia. Il pubblico ministero, al termine della sua arringa, aveva chiesto che venisse condannato a quattro mesi di reclusione ritenendolo colpevole.

L’episodio incriminato si registrò nell’aprile 2018. In famiglia i litigi, sempre per futili motivi, con la moglie e la figlia erano all’ordine del giorno ma, nella circostanza incriminata, avevano superato il limite. Dalle frasi pesanti nei confronti dei congiunti, l’uomo il 12 aprile di due anni fa è passato alle minacce che rappresentavano per la moglie e la figlia un grosso pericolo che avrebbe potuto sfociare in qualcosa di estremamente pericoloso per la loro integrità personale. Infatti, mentre in altre circostanze si era sempre limitato a minacciare, quel giorni afferrò un piccolo coltello brandendolo al cospetto delle due congiunte. Poi, per rendere ancor più convincente la sua minaccia, l’avrebbe gettato a terra e si sarebbe armato di un coltello a serramanico urlando che non avrebbe avuto alcuna paura nell’usarlo per ammazzarle.

