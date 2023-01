CASTIGNANO - Il giorno del dolore ma anche delle coincidenze. Nel 2017 era mercoledì, proprio come ieri. Sei anni fa il maltempo spazzò via l’hotel Rigopiano. Quello stesso maltempo che, ieri, non ha permesso di raggiungere il luogo della strage, spostando tutte le celebrazioni nella chiesa parrocchiale di Farindola. E poi c’è la vicenda giudiziaria che, ironia del destino, è ripartita proprio ieri mattina quando, in tribunale a Pescara, si è riaperto il processo per la morte delle 29 persone trascinate via dalla valanga. Oggi e domani proseguiranno le udienze e a febbraio si dovrebbe arrivare alla sentenza di primo grado.

«Questo - ha commentato la senatrice Isabella Rauti arrivata a Rigopiano - sarà l’ultimo anniversario senza giustizia». La sua presenza per ringraziare anche tutti i soccorritori che sono intervenuti dopo la tragedia delle 16.49. I famigliari delle vittime prima si sono ritrovati in aula e poi, in pullman, hanno raggiunto Farindola.

Presente il presidente Marco Marsilio

Rigopiano è stato off limits per il maltempo e le cerimonie sono state spostate nella chiesa parrocchiale. Qui anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, presente anche in tribunale: «Ho ritenuto doveroso portare il mio saluto in un giorno particolare, anniversario della tragedia». Tra i morti anche Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, coppia di Castignano. Durante la messa 29 rose rosse sono state poste simbolicamente dinanzi all’altare e 29 palloncini bianchi, con sopra i nomi delle vittime, sono stati fatti volare in cielo.