CASTIGNANO - Purificatori d’aria in tutte le classi della scuola media e dell’asilo. È questo l’investimento antiCovid che il comune padrone di casa ha fatto in vista della riapertura delle scuole prevista per metà settembre. I fondi per l’innovativo sistema di areazione, sono stati stanziati dalla Regione Marche. E ad annunciare l’arrivo del finanziamento, è il sindaco del suggestivo paese dei Calanchi, Fabio Polini: «Abbiamo ottenuto 40 Mila euro dalla regione Marche - spiega il primo cittadino castignanese- per installare dei purificatori nelle aule della scuola media di Castignano e nell’asilo di Ripaberarda. I lavori - prosegue Polini - verranno eseguiti entro ottobre».



L’intervento



Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per i giovani studenti dei due plessi del paese, che respireranno aria più pulita. «La cosa importante- aggiunge il sindaco - è che con questo nuovo sistema di ricambio d’aria, si eviterà di tenere le finestre aperte. E questo darà grandi benefici anche sul fronte del risparmio energetico e, di conseguenza, avremo nelle aule aria più pulita”. Dunque, con questo sistema il rischio di contrarre il Covid sarà drasticamente dimezzato» «È un progetto importantissimo - aggiunge il primo cittadino - ed è la dimostrazione pratica che la nostra amministrazione comunale, continua a tenere alta l’attenzione sulla salute dei nostri ragazzi. Noi vogliamo che il meccanismo della didattica a distanza venga azzerata del tutto, perché crediamo fortemente che la formazione in presenza sia l’unico strumento possibile».«Siamo orgogliosi - spiega Paolini -, quindi, di aver intercettato questo finanziamento di 40 mila euro, che ci permetterà di migliorare ulteriormente le aule dei nostri plessi scolastici e dotare i nostri dirigenti e fiduciari di strutture sempre più all’avanguardia e sicure per tutto il personale, docente e non».



Il programma



I lavori inizieranno entro ottobre. «Siamo nella fase burocratica - precisa Polini -: stiamo preparando il bando di gara poi passeremo alla realizzazione dell’impianto. Vogliamo scuole sempre più sicure e più efficienti per i nostri ragazzi. Ed è per questo- conclude il sindaco, Fabio Polini - che l’amministrazione ha sempre più un’attenzione particolare per i nostri ragazzi che sono il futuro del nostro borgo».