CASTIGNANO - Dopo due anni di sosta, sabato a Castignano ritorna il “Percorso DiVino” evento enogastronomico volto alla valorizzazione della produzione vitivinicola locale e alla promozione del territorio piceno e dei suoi prodotti tipici, organizzato dall’associazione Percorso DiVino con il patrocinio del Comune di Castignano, Bim Tronto, Pro Loco di Castignano e Slow Food.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Morti sul lavoro: + 50% in provincia di Ascoli Piceno. In aumento anche gli infortuni. Inail: «Fondamentale la prevenzione»

Nel suggestivo centro storico, gli eno-curiosi potranno compiere un viaggio alla scoperta di etichette locali di qualità e trovare vini di recente produzione o prodotti già famosi nel mercato enologico regionale e nazionale, nonché vini biologici e biodinamici. Ben 14 eccellenti cantine (Cantine di Castignano, Cardocchia, De Angelis, Fiorano, Gobbi e Mannocchi, Il Crinale, La Canosa, Le Canà, Mencerù, Orlandi Contucci Ponno, Qunti, Recchi Franceschini, Santori e Siliquini) dislocate nel percorso a tappe tra vicoli e piazze del borgo faranno assaggiare i propri prodotti ai potenziali acquirenti, ai quali verrà consegnato all’ingresso un kit comprensivo di un calice, una sacca porta calice e una mappa raffigurante le tappe numerate del percorso.

Il Percorso DiVino inizia alle ore 18 e l’ingresso è libero ma per poter effettuare le degustazioni è necessario acquistare il kit-pass; inoltre si potranno assaggiare tipicità di varie aziende quali: Tenuta Verdaldo, Terre dei Calanchi Piceni, Le capre di Capradosso. Saranno aperte al pubblico musei e mostra fotografica e di pittura. L’evento sarà allietato dalle note del JazzAp. Alle 18.30 c’è “Bianco, Rosso e Verdone” all’Orto della Madonna: un percorso degustativo attraverso i colori del vino, 4 calici in sequenza per apprezzare le sfumature cromatiche del Nettare degli dei. Alle 19.45 lo show cooking con Max Mariola all’Orto di Santa Maria del Borgo.

Alle 22 in piazza Sante Scaramucci concerto Jazz dei Neue grafik ensemble. Da mezzanotte spettacolo pirotecnico e dj set. Info: pagine Facebook ed Istagram Percorso DiVino. Oltre al “Percorso DiVino” domenica, dalle 17.30 è stato organizzato il Festival di birra artigianale e street food. Saranno presenti 6 birrifici e i loro mastri birrai.