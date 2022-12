Castignano, parcheggia in discesa, l'auto si sfrena e lo travolge: 56enne all'ospedale

CATIGNANO - Un uomo di 56 anni di Castignano è rimasto seriamente ferito ad una gamba all'alba di oggi a Castignano. Aveva parcheggiato l'auto in un tratto in discesa e non si è accorto che nel frattempo l'auto si era sfrenata. mentre camminava è quindi stato travolto dalla sua vettura riportando un grave trauma ad una gamba. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 dell'ospedale Mazzoni che hanno provveduto a trasportarlo al pronto soccorso.