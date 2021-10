Strada invasa dal fango, schianto frontale tra auto che slittano: una donna all'ospedale

CASTIGNANO - Il maltempo flagella il Piceno e i violenti temporali hanno causato soprattutto frane e smottamenti con terra e i detriti che invadono la carreggiata. A Castignano il fango ha invaso la strada ed innescato un incidente frontale tra due auto, con una donna finita all'ospedale.

Brutta disavventura, in tal senso, per gli occupanti di due automobili riumasti coinvolti lungo la strada provinciale per Castignano. Intornoo alle 19 di giovedì, a seguito del nubifragio, dalla scarpata al lato della carreggiata si è verificato uno smottamento di terra e fango che ha invaso la carreggiata. Un’automobile che si trovava a passare proprio in quel momento sarebbe rimasta impantanata proprio mentre dall’altra parte giungeva un altro veicolo che, complice anche l’asfalto reso viscido dai detriti, ha centrato in pieno l’altra vettura. Nello schianto ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava in uno dei due mezzi coinvolti e che è rimasta ferita. Soccorsa dai sanitari inviati sul posto dalla centrrale operativa del 118, la donna è stata trasportata a bordo di una ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici.

