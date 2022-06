Il vento fa strage di alberi e a Castignano scoperchia un edificio, super lavoro per i vigili del fuoco

CASTIGNANO - Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Ascoli cheo sono stati impegnati per il forte vento.

Nel comune di Castel di Lama - zona Piattoni il vento ha interessato degli alberi che i vigili ascolani hanno messo in sicurezza rimuovendo i grandi rami spezzati e rimasti pericolanti sulla pubblica via.

Pericolo a Ripaberarda nel comune di Castignano dovuto al vento che ha sollevato una copertura in lamiera di un edificio già pericolante e puntellato: in questo caso i vigili ascolani hanno provveduto, con ausilio dell’autoscala, a fissare la copertura alle travi del tetto rimettendo in sicurezza la struttura. La nottata è andata avanti con interventi di rimozione rami pericolanti dagli alberi.

