Condanna per un parcheggio Si era rifiutato di spostare la macchina che intralciava

CASTIGNANO - Il giudice Barbara Bondi Ciutti ha accolto la richiesta del pubblico ministero che chiedeva la condanna a due mesi di reclusione per un uomo accusato di violenza privata. L’episodio incriminato avvenne il 1° agosto di quattro anni fa. E. D. S., come era solito fare quasi tutti i giorni, si stava recando sul suo podere. Quel giorno trovò sulla strada che stava percorrendo un’auto parcheggiata in modo da impedire il transito ad un altro mezzo. Si rivolse al proprietario dell’utilitaria, suo conoscente da anni, affinchè spostasse il mezzo chiedendo nel contempo il motivo di tale comportamento, tanto più che fra i due non si era mai registrato uno screzio. Non ebbe alcuna risposta, tantomeno venne spostata la macchina per cui si dovette rivolgere ai carabinieri per far sì che venisse rimossa e potesse avere libero accesso al suo terreno agricolo.