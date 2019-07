Vento rompe la porta â€‹a vetri: ragazza ferita gravemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dove nel primo pomeriggio di ieri è stata trasferita in eliambulanza, la ragazza di 19 rimasta ferita a seguito di un incidente domestico che si è verificato nella sua abitazione di Piattoni di Castel di Lama.Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, intorno alle 13, probabilmente a causa di una folata di vento, una delle porte a vetri presenti all’interno dell’appartamento si è richiusa improvvisamente, sbattendo violentemente. È stato a questo punto che il vetro è andato in frantumi ferendo la diciannovenne che si trovava nelle vicinanze. Una scheggia di vetro avrebbe prodotto un profondo taglio ad un polpaccio provocando una copiosa fuoriuscita di sangue. Immediatamente, familiari hanno allertato i soccorsi e sul posto, in pochi minuti, è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale medico e paramedico a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure alla ragazza.