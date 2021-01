Scontro ad un incrocio sulla Salaria, un uomo di 60 anni ricoverato in codice rosso all'ospedale di Ascoli

CASTEL DI LAMA - Pauroso incidente stradale questa mattina poco prima di mezzogiorno lungo la Salaria a Castel di Lama. Per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ascoli giunti sul posto per i rilievi di rito, sono entrate in collisione una Opel Corsa che procedeva lungo la statale in direzione di Ascoli e una Jeep Compass che invece stava procedendo in senso opposto.

Lo schianto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il conducente dell’Opel Corsa. Si tratta di un sessantenne che è stato prontamente soccorso dal personale medico e paramedico inviato sul posto dalla centrale operativa del 118 per poi essere trasferito a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso del Mazzoni dove è giunto in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA