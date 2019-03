Le suore sono a cena e i ladri ripuliscono la cassaforte del convento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - I ladri non si fermano più nemmeno a certi luoghi simbolo. Venerdì sera intotorno alle 20,30 sono penetratati all’interno della sede delle suore concezioniste in via dei Soderini mentre erano a cena. Sono riusciti a procurarsi la chiave della cassaforte (evidentemente sapevano come muoversi) che hanno ripulito in un battibaleno rubando migliaia di euro. Appena una delle suore si è accorta del furto ha allertato il 113 ma quando sono arrivati i poliziotti i ladri erano già spariti. E non si placa l’ondata di furti nemmeno nella vallata del Tronto . Ad essere presa di mira un appartamento di un piccolo condominio di Castel di Lama.