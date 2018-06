Lei lo lascia, ma non finisce l'odissea di minacce botte, insulti e inseguimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Il comportamento violento del suo partner, accompagnato da preoccupanti minacce, le aveva creato in un perdurante e grave stato di paura che avevano fatto sorgere un fondato motivo per la sua incolumità. Ogni volta che la ragazza faceva una cosa a lui non gradita, erano botte. Fino a quando il 23 maggio 2015 la giovane prendeva la decisione di troncare il rapporto sentimentale.Da quel momento il ventinovenne di Castel di Lama, ha cominciato a molestare pesantemente la sua ex. Ogni giorno le inviava degli Sms con i quali alternava richieste di riallacciare il loro rapporto sentimentale, insulti, richieste minacciose per spingerla a ritirare la denuncia fatta contro di lui, richieste di poterla incontrare per un colloquio chiarificatore. Ma l’episodio che ha fatto precipitare la situazione, secondo l’accusa, si è verificato il 23 maggio.La ragazza si trovava all’interno di un bar quando è sopraggiunto D. A. che l’avrebbe aggredita con schiaffi e calci facendola cadere per terra, caduta che le ha provocato lesioni giudicate guaribili in una settimana. Il giorno seguente il giovane si recava nell’esercizio commerciale dove lavorava la ventisettenne come commessa la quale per evitare il peggio si era chiusa all’interno nel tentativo di entrare gettava un vaso contro la vetrina mandandola in frantumi. Allontanandosi, poi, infrangeva lo specchietto laterale dell’auto della sua ex. Ora l’uomo è finito nei guai ed è stato rinviato a giudizio.