Spara pallini di acciaio con la pistola dall'auto in corsa contro un camion: trovato e denunciato un 41enne

COLLI DEL TRONTO - Spara pallini di acciaio con la pistola dall'auto in corsa contro un camion: trovato e denunciato. Si tratta di un 41enne di Colli del Tronto, nullafacente e già conosciuto alle Forze dell'Ordine. La notte del 31 agosto scorso, mentre era in auto con dei conoscenti lungo la via Salaria nel comune di Spinetoli, sporgendosi dal finestrino posteriore, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso un tir che li seguiva.

A denunciare, l'indomani mattina, proprio il conducente del mezzo pesante, un 43enne teramano che, oltre allo spavento, ha subito il danneggiamento del parabrezza. Le indagini hanno così permesso di risalire all'auto, di proprietà di un 20enne del posto, e all'identità dell'uomo con la pistola al quale, nel corso della perquisizione domiciliare, è stata trovata la pistola ad aria compressa con il caricatore e i pallini in acciaio usati nell'occasione, tutto sequestrato.

