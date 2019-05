Si schianta contro il new jersey sul raccordo: grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Stava percorrendo il raccordo autostradale tra Porto d’Ascoli e Ascoli quando ha improvvisamente perso il controllo della sua utilitaria andando a schiantarsi contro uno dei new jersey che delimitano la carreggiata. La donna che era alla guida è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dove è stata trasportata in eliambulanza in codice rosso. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 13 quando la sessantacinquenne di Ponte d’Arli era alla guida della sua Toyota Yaris e dalla Riviera stava percorrendo la superstrada in direzione di Ascoli. Nel tratto di strada compreso tra le uscite di Spinetoli e Castel di Lama, la donna che era alla guida ha perso il controllo della sua autovettura andando a sbattere violentemente contro la protezione in cemento posta al lato della carreggiata. L’urto è stato violentissimo e alcuni automobilisti che in quel momento si trovavano a transitare lungo il Raccordo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.