Picchia la fidanzata: quando lo arrestano trovano anche la marijuana in tasca

CASTEL DI LAMA - «Il mio ragazzo mi ha picchiata». E’ stata una telefonata fatta da una ragazza ai carabinieri, alcuni giorni fa, a dare il via all’operazione che ha portato all’arresto di un 29enne della zona catturato dai carabinieri in un bar di Castel di Lama.Gli stessi militari che, alcune sere prima, avevano raggiunto la ragazza la quale, in stato di fortissima agitazione, si era rivolta a loro denunciando la violenza subita. Quando sono arrivati si sono effettivamente trovati di fronte ad una giovane ferita e tumefatta alla quale i medici del Pronto soccorso hanno poi dato una prognosi di 22 giorni. I carabinieri lo hanno fermato e lo hanno anche trovato in possesso di dieci grammi di marijuana.