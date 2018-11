Rissa tra ragazzi in campo e parapiglia sugli spalti Intervengono i carabinieri

CASTEL DI LAMA - Scoppia la rissa in campo, tensione alle stelle sugli spalti con uno spettatore che dalla tribuna cerca di scavalcare la rete di protezione per entrare sul terreno di gioco e l’arbitro che a quel punto è costretto a sospendere la partita e a sospendere il gioco fino a quando non sono arrivati i carabinieri per riportare la calma. È quanto avvenuto al campo sportivo comunale di Piattoni di Castel di Lama durante la partita tra la squadra locale, la Santa Maria, e la Sangiorgese valevole per il campionato giovanile Juniores a cui partecipano ragazzi fino a 18 anni di età. Partita spigolosa fin dai primi minuti con interventi duri tra i giocatori in campo tanto che gli ospiti, nonostante fossero passati in vantaggio, avevano subito l’espulsione di due giocatori a seguito di interventi pericolosi che avevano indotto il giovane arbitro di San Benedetto che dirigeva l’incontro ad estrarre il cartellino. Gli animi si sono surriscaldati, sia sul campo e che in tribuna, prima a parole e poi con un parapiglia che ha coivolto i ventidue in campo e anche i giocatori in panchina

