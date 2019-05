â€‹Operaio cade da tre metri si frattura bacino e costole ed è vivo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Incidente sul lavoro anche a Castel di Lama dove è rimasto vittima un operaio di 57 anni mentre era intento alla messa in sicurezza di una struttura in costruzione per uso abitativo. L’uomo è caduto da un’altezza di circa 3 metri. Nell’impatto violento con il terreno ha riportato la frattura di tre costole, del bacino e un trauma cranico. E’ stato soccorso da un operaio che si trovava a poca distanza il quale ha immediatamente provveduto a chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118. Giunto sul posto il medico di bordo, una volta valutate le lesioni riportate dall’infortunato, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza con la quale è stato trasferito all’ospedale di Torrette. La prognosi è di 40 giorni.