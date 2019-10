Castel Di Lama, Maria Domenica Rosini è la nonnina dei record: 105 anni e festeggia con 5 generazioni

CASTEL DI LAMA - La super nonnina Maria Domenica Rosini di Castel di Lama taglia l’invidiabile traguardo dei 105 anni. La signora Maria Domenica è nata il 19 ottobre del 1914, a Carpineto della Nora, un paesino della provincia di Pescara. Seconda di undici figli, si è trasferita 30 anni fa a Castel di Lama insieme al marito che è morto dopo 3 anni. Oggi vive con una delle tre figlie e con la nipote. La sua storia ha un sapore antico, quello di un tempo che oggi non è più. Fin dall’infanzia, essendo figlia di contadini, ha lavorato la terra, instaurando una simbiosi con essa. La dote che la differenziava dagli altri era la calma e la serenità nell’affrontare il quotidiano; è stata questa la sua forza e dalla natura ha imparato la pazienza, l’inaspettato, il dolore, la perdita. Oggi che non è più attiva come una volta sono gli occhi che parlano per lei e ancora raccontano molto. La sua famiglia, le tre figlie, i nipoti e i pronipoti fino alla quinta generazione le augurano ancora un mondo di bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA