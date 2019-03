Nascondeva marijuana I carabinieri incastrano un giovane nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - I carabinieri di Castel di Lama, comandati dal luogotenente Gianni Belardinelli , hanno denunciato alla magistratura due nigeriani trentenni, controllati a seguito di uno specifico servizio, uno per mancanza dei requisiti per permanere nel territorio nazionale e successivamente accompagnato in Questura per attivare le pratiche di espulsione e l’altro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, essendo stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. E’ stato inoltre convalidato dal tribunale l’arresto eseguito nei giorni scorsi ad Ascoli dai carabinieri dell’uomo accusato di tentata estorsione di denaro in cambio della restituzione di un iPhone, per cui il giudice ha disposto, come misura cautelare, gli arresti domiciliari.