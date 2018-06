Anna, 24 anni, figlia di un noto avvocato stroncata da una malore nel sonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - È improvvisamente venuta a mancare Annalaura De Angelis, 24 anni, di Castel di Lama, figlia del noto avvocato Domenico, che esercita nel Foro ascolano. La scomparsa è avvenuta la scorsa notte. La ragazza è morta nel sonno e in passato aveva avuto qualche problema di salute. La famiglia della ragazza ha voluto mantenere il più stretto riserbo sulle cause del decesso per motivi di privacy e di riservatezza. La notizia si è diffusa nelle prime ore del pomeriggio di ieri, colpendo i molti che conoscevano la ragazza e la sua famiglia. Il padre della giovane scomparsa, Domenico è uno stimato avvocato che ha spesso intrapreso molte cause, alcune delle quali assurte agli onori della cronaca.