Sessantenne trovato con diverse dosi di cocaina Nei guai anche un giovane

CASTEL DI LAMA - I carabinieri hanno bloccato e perquisito a Castel di Lama, poiché trovato in circostanze sospette, un sessantenne trovandolo in possesso di diverse dosi di cocaina, mentre nell’abitazione ne deteneva altre di hashish e un bilancino elettronico di precisione nonché materiale per confezionare le dosi. Il lamense è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo. I carabinieri hanno anche arrestato, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, su richiesta della Procura della Repubblica un ventenne del posto poiché responsabile di ripetute violazione degli obblighi imposti con la detenzione domiciliare.