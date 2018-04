Smascherate ladre di vestiti Merce celata nei mutandoni Il colpo alla Città delle Stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Speravano che nella calca delle persone che si trovavano all’interno di un esercizio commerciale in cui si stava celebrando una inaugurazione il colpo che avevano organizzato sarebbe passato inosservato. Invece, non avevano tenuto conto che le targhette antitaccheggio che sono apposte sulle merci. Se non vengono tolte al momento del pagamento quando il ladro passa davanti alle casse automaticamente si aziona il sistema d’allarme. E’ quanto è accaduto due giorni fa all’ipermercato Città delle Stelle di Castel di Lama. Il fatto curioso è che la merce rubata era stata nascosta nelle mutandone che le due donne indossavano. Era in corso l’inaugurazione di un nuovo negozio di abbigliamento. Due donne, una cinquantenne, l’altra non è stata ancora identificata, presumibilmente provenienti da Pescara, si sono confuse tra la folla dei visitatori che stavano partecipando alla prima apertura di un negozio che vende scarpe e capi di abbigliamento. Le due persone indossavano dei mutandoni che potevano contenere vestiti e scarpe senza che qualcuno se ne accorgesse.Hanno trafugato diversa merce che è stata nascosta nel capo di bbigliamento intimo. Quando le due donne hanno cercato di oltrepassare le casse, siccome ai capi che avevano rubato non era stata tolta la piastrina antitaccheggio, è scattato l’allarme. Sono state bloccate e, una volta giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri del Reparto Operativo e Radiomobile, si è proceduto ad effettuare la perquisizione personale.Nel frattempo, però, approfittando del trambusto che si era venuto a creare quando è scattato l’allarme, una delle due donne è riuscita a confondersi fra la folla facendo perdere le proprie tracce. Addosso all’altra, invece, sono stati trovati abiti e scarpe per un valore stimato attorno ai 350 euro. La cosa sorprendente è stata che non tutto il bottino appartenesse a quel negozio. Poco prima le due malviventi aveva fatto visita ad un esercizio commerciale attiguo riuscendo a rubare oggetti per un valore aggirantesi attorno ai cento euro.