Arrestato dai carabinieri un artigiano di 40 anni per sequestro di persona

CASTEL DI LAMA - I carabinieri di Castel di Lama sono intervenuti, fermando ed identificando un macedone, quarantenne artigiano ricercato per un mandato di cattura internazionale perché riconosciuto colpevole di un sequestro di persona commesso in Macedonia nel 2009 e condannato ad una pena detentiva di due anni e sei mesi. Il macedone è stato quindi rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli in attesa dell’estradizione. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri di Montegiorgio che hanno effettuato un'altra operazione nel territorio fermano.