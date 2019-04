A fuoco uno scantinato paura a Castel di Lama Danneggiato pure un solaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Tanta paura nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10, in via Martiri del Lavoro, perché è andato a fuoco lo scantinato di una villetta, nella zona nuova del paese. Il fumo denso si è propagato ai piani superiori e gli occupanti dell’edificio sono immediatamente usciti fuori per non correre pericoli. Sul luogo dell’incendio sono intervenute prontamente diverse squadre di vigili del fuoco, provenienti dalla vicina caserma di Ascoli, con vari mezzi, tra cui un’autobotte ed un’autoscala per un’eventuale evacuazione. I vigili hanno subito provveduto a domare le fiamme poi hanno utilizzato dei termoventilatori per aspirare il fumo che si era propagato nei vari ambienti, con l’obiettivo di bonificarli. Una volta completato l’intervento, i vigili del fuoco hanno redatto il verbale, poi inviato agli organi competenti, nel quale si parlerebbe di inaccessibilità all’immobile perché il solaio del locale da dove si sono sprigionate le fiamme avrebbe riportato dei danni. Le cause sono tuttora al vaglio delle autorità competenti, ma da una prima sommaria ricognizione sarebbe da escludere la matrice dolosa.