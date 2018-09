Cercano di rubare la fontana pubblica in ferro Arrestati due stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Alle prime luci dell’alba in piazza Scirola a Castel di Lama, i carabinieri di Castignano e di Castel di Lama, sono intervenuti cogliendo sul fatto un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 anni mentre tentavano di asportare la pesante fontana dell’acqua pubblica in ferro. I due, bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di arnesi da scassi e abbigliamento, sottratto pochi minuti prima a San Benedetto del Tronto dagli spogliatoi di un campo di calcetto ad un ragazzo del posto. I due, portati in caserma ed identificati, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e posti agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio il senegalese non è stato trovato a casa per cui sono state avviate subito ricerche, venendo rintracciato alla fermata dell’autobus con la valigia piena di effetti personali mentre cercava di dileguarsi, allo scopo di sottrarsi al processo. Al senegalese si sono spalancate a questo punto le porte del carcere di Marino del Tronto.