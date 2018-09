Rubano utensili nella notte alla fiera agricola Giovani denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - I carabinieri di Castel di Lama al termine di una delicata attività investigativa, hanno individuato e denunciato un gruppo di giovani incensurati per furto aggravato. In piena notte, forse con l’intento di compiere una bravata, hanno asportato utensileria varia da due stand della fiera del Santissimo Crocifisso, tenutasi a Castel di Lama. La refurtiva, per un valore di duemila euro circa, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’azione dei Carabinieri continuerà sempre con maggiore dinamismo nella prevenzione e repressione dei reati in danno dei cittadini onesti, la cui collaborazione è fondamentale, come in questo caso, per raggiungere immediati risultati. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112 in caso di bisogno, ovvero recarsi personalmente in caserma, nonché contattare l’Arma attraverso i canali telematici indicati sul sito www.carabinieri.it.