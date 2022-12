CASTEL DI LAMA - Piero Roncacè, 88 anni, lamense doc, un autentico pezzo di storia del Piceno, è scomparso ieri nella sua casa di Piattoni. Era malato da tempo. Ma un malore improvviso in seguito, pare, ad una brutta febbre, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Funzionario dell’ex intendenza di finanza di San Benedetto del Tronto, Piero era un uomo molto stimato e conosciuto. Anche perché, nel tempo, è stato anche una personalità politica di primo piano: a partire dagli anni ‘70, infatti, ha rappresentato la vera anima della Democrazia Cristiana, svolgendo il ruolo di segretario locale. Un vero e proprio punto di riferimento per tutto il partito, soprattutto perché incarnava una delle figure più moderate del gruppo. Non solo. Negli ultimi 20 anni ha continuato ad essere un protagonista della vita politica del paese, ricoprendo la carica di assessore, durante l’era di Domenico Re. E chi ha avuto la fortuna di conoscere Piero Roncacè, ha avuto modo di comprendere non solo il suo grande valore professionale, di uomo, ma anche quello di una figura dotata di una grande ed incrollabile fede cristiana.

Il cordoglio

Sono state tantissime le manifestazioni di cordoglio e i messaggi arrivati dopo la notizia della morte “dell’amico Pierino”, come affettuosamente lo chiamavano le persone a lui più care. A cominciare da quello con cui Patrizia Rossini, ex sindaco di Castel di Lama, esprime il suo «dolore per la scomparsa di un uomo sensibile, premuroso e attento. Ha sempre partecipato alla vita politica del nostro paese con passione e con tanta dedizione al servizio della cittadinanza» fino a quello del segretario del circolo del Pd lamense, Stefano Falcioni «particolarmente addolorato per la scomparsa di Piero Roncacè, storico compagno di sezione». E poi il suo caro amico di una vita Pio Tempera, che esprime tutto il suo «dolore per la perdita del caro Piero». Lascia la moglie Giulietta e i figli Paolo e Romano.