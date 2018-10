Sorpreso a rubare capi di abbigliamento nel centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - I carabinieri di Castel di Lama hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale un giovane, di origini magrebine, trovato in possesso di decine di grammi di hashish, sorpreso mentre cedeva una dose di droga ad un coetaneo di Ascoli Piceno poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Sempre a Castel di Lama, è stato denunciato un sessantenne teramano, per furto aggravato all’interno di un centro commerciale, dopo aver asportato capi d’abbigliamento e alimentari per un valore di 200 euro, restituiti al proprietario.